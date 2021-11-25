Bakan Dönmez: Yeni gemimiz, haziranda sondaj faaliyetlerine başlayacak

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemisi aldıklarını belirterek, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022'nin bahar aylarında bu gemimiz ekibe dahil olacak ve haziran gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ankara'daki otelde düzenlenen '13'üncü Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Dönmez ile birlikte Türkiye'de hidrokarbon konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri de yer aldı. Dönmez, mevcut sondaj filosuna yenisini eklediklerini belirterek, "'Oruç Reis', 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemilerimiz ve 'Fatih', 'Kanuni', 'Yavuz' sondaj gemilerimiz ile 'mavi vatan'daki filomuzu kısa sürede çok güçlü bir hale getirdik. Mevcut sondaj filomuza geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledik. Bu gemileri güçlü irade ve kararlılık sayesinde filomuza dahil ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız enerji bağımsızlığı konusunda çok net bir rota çizdi. Enerjide bağımsız bir Türkiye pek çok dengenin de yeniden oluşmasını sağlayacaktır. Petrol ve doğal gaz bugün enerji ithalatımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu durumu tersine çevirmenin en önemli yollarından biri enerjide kendi kendine yeten bir ülke olmaktan geçiyor. Çünkü biliyoruz ki petrol ve gaz sektörü, dünyada meydana gelen tüm ekonomik krizlerden, ülkeler arası sorunlardan etkilenen bir yapıya sahip ve dışa bağımlılık bu etkinin daha fazla hissedilmesine sebep olan unsurların en başında geliyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

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