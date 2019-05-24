Bakan Dönmez: "Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz"
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı. (1)
Kaynak: AA