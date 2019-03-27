Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde konuştuğu esnada apartmandan gelen 'dede' sesleri üzerine konuşmasına ara verdi. Bakan Çavuşoğlu 'Dede' diyen çocuğa dönerek, "Ben o kadar yaşlı mıyım. Sen 'Tayyip Dede' demek istedin galiba" dedi.

"SEN TAYYİP DEDE DEMEK İSTEDİN GALİBA BEN ANLADIM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çorlu'daki mitingde konuşmasını yaptığı sırada alanı gören bir apartmandan ısrarla 'Dede' diye seslenen çocuğun haykırışlarını yanıtsız bırakmadı. Bakan Çavuşoğlu çocuğun bulunduğu apartmana dönerek, "Ya ben o kadar yaşlı mıyım ikide bir oradan dede dede diyorsun. Gencecik adamım. Tamam televizyonlarda o kadar yaşlı görünüyoruz ama tamam gördün. Buradan balkonlarından bakan tüm kardeşlerimize hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, gözlerinizden öpüyorum. Sen Tayyip Dede demek istedin galiba ben anladım" demesi üzerine mitingde bulunan vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

Kaynak: İHA