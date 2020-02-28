: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

28.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:27

İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırılarında 9 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İdlib'deki gelişmeleri görüştü.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit oldu.

"AĞIR YARALILARIMIZ VAR"

Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.

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