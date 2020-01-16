: Bakan Çavuşoğlu, 'Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

16.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "MİT-Suriye İstihbaratı görüşmesi" iddialarıyla, "İstihbarat düzeyinde görüşmeler olabilir. Bu görüşme de bu düzeyde oldu" dedi.

BAKAN, SMO İDDİALARINA YANIT VERDİ

Çavuşoğlu eski adıyla ÖSO, yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine vatandaşlık verileceği iddiaları üzerine ise "Bu tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN, ESED İLE GÖRÜŞMEMESİ İLKESEL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye ile istihbarat düzeyinde görüşmeler olabilir" sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu görüşme de bu düzeyde oldu. YPG/PKK Suriye içinde bir tehdittir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu konuda görüşmeler olabilir. İdlib'te kimin ihlalleri var? Rejimin. Bu konuda istihbarat düzeyinde görüşmeler olabilir. Adana Mutabakatınınn da gereği bu. Geçmişte öyle olsaydı, böyle olsaydı demek kolay. Biz muhalefetin grantörüyüz. Bir çözüm olmadan temasların olması yanlış. Cumhurbaşkanımızın Esad ile görüşmemesi ilkesel" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, YPG'ye karşı mücadelenin de masada olduğu bir toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye istihbaratının başı Ali Memlük'ün görüştüğünü açıklamıştı. Suriyehaber ajansı SANA da Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcilerinin Moskova'da bir araya geldiğini iddia etmişti.

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