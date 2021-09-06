Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü (2)

GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİNE ZİYARETAB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı'yı ziyaret etti.