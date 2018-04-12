Bakan Arslan, Kars'ta Taziye Ziyaretinde Bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akyaka Belediye Başkanı Muhammed Toptaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaya ile Kars'a gelen Bakan Arslan'ı, Harakani Havalimanı'nda, Vali Rahmi Doğan, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Arslan, Kaya ile Akyaka ilçesinde, Toptaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Arslan, Muhammed Toptaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Arslan, merhum Toptaş'ın Akyaka ilçesine önemli hizmetler yaptığına işaret ederek, "Altın gibi bir kalbi vardı o yüzden Rabbim mekanını cennet eylesin. Elbette ki insanların yapmak istedikleri ikinci bir şey de iyi insanlığın yanı sıra eser bırakmaktır. Zaten eser bırakmak için bu yola çıkmıştı, bize yol arkadaşlığı ediyordu. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki yaklaşık 4 yıllık periyotta Akyaka'ya sizlerle birlikte birçok eser bıraktı.Bu eserleri bırakırken de elbette ki sorumluluk alan arkadaşları olarak biz de her zaman yanındaydık." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da merhum Toptaş'a Allah'tan rahmet dileyerek, Toptaş ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taziyelerini iletti.

Taziye ziyaretinde Bakan Arslan ve Kaya'ya, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, bazı protokol üyeleri eşlik etti.