Bakan Arslan'dan Belediye Başkanının Yakınlarına Taziye Ziyareti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akyaka Belediye Başkanı Muhammed Toptaş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, beraberinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile birlikte Kars'ın Akyaka ilçesine geldi. Bakan Arslan ve Kaya, hayatını kaybeden Belediye Başkanı Muhammed Toptaş için kurulan taziye çadırında Toptaş'ın yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Arslan, "Tek tesellimiz var. Eser bırakarak, arkasından çok güzel söylenip gidecek şekilde bir hayat yaşaması ve bizim de böyle bir hayatı yaşayan başkanımıza yol arkadaşlığı yapabilmemizin memnuniyetini biliyoruz. Tekrar hepinizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Bakan Arslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, daha sonra Akyakan'dan ayrıldı. Arslan ve beraberindekiler, Harakani Türbesi ve Valilik ziyaretinin ardından Kars'tan ayrıldı. - KARS