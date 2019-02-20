Bahtiyar Seçim Çalışmalarını Güney'de Sürdürdü

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, seçim çalışmalarına Güney ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti.

Bahtiyar, Güney ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçeye bağlı mahallelerde ziyaretlerde bulunan Bahtiyar'a Ortaçeşme Mahallesi'nde yöresel bir salata olan Bediren Salatası ikram edildi. Güney ilçesi ziyaretlerinde mahallelerin hizmet alımlarında geride bırakılmış bir durumda olduğunu ve 1 Nisan sabahında güneş'in Güney'den doğacağını belirten Bahtiyar, Çamrak mahallesi ziyareti sırasında kaz ve ördek yetiştiriciliği kursu gören kadın kursiyerleri ziyaret etti.

"Çiftçilerimizin sulama diye bir problemi kalmayacak"

Denizli'de tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı tüm bölgelerde sulama konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Bahtiyar, "Denizli'de göreve geldiğimiz gün sulama problemini ortadan kaldırmak, çiftçimize rahat bir nefes aldırmak için çalışmalarımızı tamamladık. 5 yıllık hizmet süremizin tamamlandığında çiftçilerimizin sulama diye bir problemi kalmayacak" dedi.

Altyapı ve üst yapı çalışmalarının yapılmasını belediyenin asli görevlerinden olduğunu belirten Bahtiyar, Güney'in iki büyük değerinden birisi olan Güney Şelale'sinin bugün ki atıl durumundan kurtarılarak turizmde en az Pamukkale kadar katma değer katacak projelerinin hazır olduğunu belirtti. Bahtiyar, "Uluslar arası Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu ile Güney'de üreticinin planlı şekilde Güney'e katma değer sağlamalarının zeminini hazırlayacak projelerimiz hazır" dedi.

Bahtiyar ziyaretinde sanayi esnafının sorunlarını dinledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA