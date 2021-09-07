Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 12. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuğçe'nin umursamaz tavırları Rüzgar'ın canına tak eder ve Tuğçe'den ayrılıp Ada'ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar'ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora'yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar'ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar. Ada'nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe'yi barıştırmak için yeni bir plan yapar. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ada, Rüzgar'ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada'ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır. Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe'yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar'ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora ve Ada, birbirlerine olan aşklarını itiraf ederek sevgili olur. Ancak aralarındaki aşkı şirkette herkesten gizli yaşamaya kararlıdırlar. Bora'nın aşka tekrar inanmasını sağlayan Ada, büyük sırrını nasıl gizleyecek?