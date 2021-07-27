Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 6. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 6. Bölüm fragmanı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 6. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Baht Oyunu izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu izle! Baht Oyunu canlı izle! Baht Oyunu STAR Tv canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 6. Bölüm Fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Star Tv Baht Oyunu 6. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 6. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU CANLI İZLE!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 13 Temmuz Salı günü yayınlanan 5. Bölümde, Ada ve Rüzgar, geçmişte yaptıkları evlilik sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar.

Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atıyor. Bora, Ada'nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe'den hem Ada'dan bir yazı dizisi hazırlamalarını istiyor. Tuğçe, Ada'yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okuyor.

Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gidiyor. Orada Ada ve Rüzgar'ı yakından tanıyan bir isimle tanışıyor. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır. Tuğçe ise Ada'nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora'ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe'nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

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BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!