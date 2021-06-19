Bahçesinde meteor buldu
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Bahçesinde meteor buldu

İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp - Haberler | Yerel

Bahçesinde meteor buldu 27 Şubat'ta düşen meteoru bahçesinde buldu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mithat İsevi, 27 Şubat'ta gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi sonucu yeryüzüne düşen meteoru kendi fındık bahçesinde bulduğunu iddia etti.

Bahçesinde meteor buldu

27 Şubat'ta düşen meteoru bahçesinde buldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mithat İsevi, 27 Şubat'ta gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi sonucu yeryüzüne düşen meteoru kendi fındık bahçesinde bulduğunu iddia etti.

Karadeniz Bölgesi'nde 27 Şubat akşamı saat 22.57'de Karadeniz Bölgesi'nde de görülen ışık hüzmesi sonrası, bazı illerde vatandaşlar tarafından göktaşı olduğu belirtilen taşlar bulunmuş ve herkeste heyecan oluşturmuştu.

Ünye'nin Yazkonağı Mahallesi Karagöl Sokak'ta yaşayan Mithat İsevi, ablasıyla beraber fındık bahçesinde çalıştığı sırada göktaşına benzer cismi bulmasının ardından araştırma yaptı. Yaptığı araştırmalar sonrası taşın 27 Şubat akşamı saat 22.57'de Karadeniz Bölgesi'nde gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi nedeniyle düştüğü ve aşın göktaşı olduğunu söyledi. Mıknatısın taşa yapıştığını söyleyen İsevi, 1,5 kilogram ağırlığındaki taşa iyi bir teklif gelmesi durumunda ise satabileceğini ifade etti.

"1,5 kilo ağırlığında"

Bahçelerinde çalışırken taşı tesadüfen bulduklarını anlatan Ünye Sanayi Sitesi'nde oto yedek parça işi yapan Mithat İsevi, "Ablamla beraber fındık bahçesinde temizlik yaptığımız sırada göktaşı olduğunu tahmin ettiğimiz taşları tesadüfen bulduk. Tabii, bulduktan sonra araştırdık baktık ve bunların göktaşı olduğuna kanaat getirdik. Mıknatısla denedik ve mıknatısla da etkileşim kurarak taşla birbirini tutuyor. Tabii, araştırmalarımız neticesinde ise göktaşı olduğunu bize de söylediler. Zaten internette yapılan paylaşımlarda diğer arkadaşların bulduğu taşlarla aynı olduğunu gördük. Yapısı demir gibi ve kokusu ise kaynaklı demir kokusu gibi olduğunu gördük. Kilogram olarak yaklaşık 1,5 kilogram civarında olduğu ve en büyüğü 750 gram, 1 ufağı 450 gram ve en küçüğü ise 150 gram olarak tarttık. Taşların fındık bahçesinde bulduğumuz bölge ise birbirlerine yakın çevrelere düşmüşlerdi" dedi.

Evinde taş koleksiyonu biriktiren ve iyi bir teklif gelmesi durumunda taşları satabileceğini söyleyen İsevi, "Bu taşları şu anda satmayı düşünmüyorum. Çünkü evimde farklı görünümlü taş koleksiyonum var. Ben elimde bunları değerlendirmeyi düşünüyorum. Tabii şu an satmayabilirim ama iyi bir teklifte gelirse satmayı düşünürüm" diye konuştu.

"Bahçe temizliği yaparken bulduk"

Fındık bahçelerinde temizlik yaptıkları sırada taşı bulduklarını söyleyen Mithat İsevi'nin kız kardeşi 63 yaşındaki Zeliha Yurttaş, "Bahçe temizliği yaparken işçilerimizle beraber bu taşı gördük. Diğer taşlardan daha değişik olduğu için ilgimizi çekti. Bundan kısa bir zaman öncede bölgemize meteor yağdığı için o olabilir diye düşündüm. Ben de kardeşlerime sorup taşları gösterdim. Çünkü kendisi bu gibi durumlardan anlıyor" şeklinde konuştu.

Bahçesinde meteor buldu
Bahçesinde meteor buldu
Bahçesinde meteor buldu
Bahçesinde meteor buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp

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