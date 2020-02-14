: Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

14.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:38

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltılan bina çöktü. 7 katlı binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44'te çöktü. Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor. Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor.

"ENKAZIN ALTINDA YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI"

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya "Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Hasarlı olduğu tespit edilen binaları bir an önce yıkmamız lazım." dedi.

"BİNANIN KOLON DEMİRLERİ SATILMAK ÜZERE SÖKÜLMÜŞ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 1 ay önce boşaltılan binanın yıkımının yarın planlandığını söyleyerek, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması" dedi.

Binanın mühürlü olduğunu belirten Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı ve hurducıların girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan binanın çökme anında o sokakta bulunan bir görgü tanığı o anları anlattı. Görgü tanığı, "Ağacın yanındaydık. Binanın sakat olduğunu konuşuyorduk. Bir tane hurdacı içeri girdi. Burada orada oturan arkadaşlardan biri vardı. Arkadaşımız tanıyorum. 'Binaya bir hurdacı girdi' dedim. Buradan koştu. Hurdacıyı oradan dışarı zorla çıkardı. Çıkarmasıyla birlikte bina çöktü. Bir tane de kadın buradan geçiyordu. Binayı geçer geçmez dedim çatırdı var. Söylediğim anda toz bulutu buraya kadar geldi. Buraya kaçtık. O kadın düştü orada bayıldı. Ben kadını kaldırdım" diye konuştu.

İşte binanın çökme anı:

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