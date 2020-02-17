Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

17.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:19

Bahçelievler'de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada 1 esnaf ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde emlakçılık yapan bir şahıs ile aynı cadde üzerinde dükkanı bulunan bir esnaf arasından alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Emlakçılık yapan şahıs kavgada silahını çıkararak esnafı ve 2 oğlunu vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA