Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Bahçelievler'de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavga çıktı.

17.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:19
Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

'de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıktı. Kavgada 1 esnaf ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde emlakçılık yapan bir şahıs ile aynı cadde üzerinde dükkanı bulunan bir esnaf arasından alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Emlakçılık yapan şahıs kavgada silahını çıkararak esnafı ve 2 oğlunu vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler