Bahçelievler'de Dehşet Kamerada
Müslüm SARIYAR / İstanbul DHABahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.
Müslüm SARIYAR/ İstanbul DHA
Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.
Görüntü Dökümü:
---------------
-4 kişinin kaldırımda yürümesi
-Arkadan gelen kişinin pompalı ile ateş etmesi
-Mert Can Kargöz'ün yere yığılması
-Saldırganın yerdeki Karagöz'e birkaç el daha ateş etmesi
-Değerlerinin kaçışması