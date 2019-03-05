Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti

BAHÇELİEVLER'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan(82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı(52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izinie rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.

HEMŞEHRİLERİ EVE AKIN ETTİ, SUÇLULARIN BULUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA