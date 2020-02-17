: Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

17.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:28

Bahçelievler'de silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Samet (32), Kürşat (34) ve Sami Bulut'u silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişileri hastaneye kaldırdı.

Samet Bulut'un durumu ciddiyetini korurken, Kürşat ve Sami Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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