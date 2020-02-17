Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
Haberler » Güncel » Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü - Haber

Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Bahçelievler'de silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

17.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:24
Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

'de silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Samet (32), Kürşat (34) ve Sami Bulut'u silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişileri hastaneye kaldırdı.

Samet Bulut'un durumu ciddiyetini korurken, Kürşat ve Sami Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler