: Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi

30.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:58

Irkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumda skandal bir harekete imza atarak Türk bayrağını yırttı. Yunan vekilin skandal hareketi sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ardından bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

BU NAMERTLİK SKANDAL ÖTESİDİR

Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmüdür. Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır. Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya; "Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım"

"YUNAN BAYRAK YIRTAR, TÜRK MİLLETİ BAYRAK YÜKSELTİR"

Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır.

ATATÜRK ÖRNEĞİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, "Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.

Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar.

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum.

TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtarak skandal bir harekete imza atan ırkçı milletvekiline Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'' dedi.

Türkiye adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" açıklamasını yaptı. Öte yandan oturumun yöneticisi de itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyleyerek ırkçı vekile tepki göstermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak ırkçı vekile sert sözler sarf etti. Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" dedi.

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