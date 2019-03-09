Bahçeli'nin Fotoğraf Çektirirken Taktığı Kalpağın Hikayesi Ortaya Çıktı

Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kalpağı kendisinin hediye ettiğini söyledi. Kafkas Derneği Genel Başkanı Berk, Bahçeli'nin söz konusu fotoğrafı için "Bu bizi mutlu etti." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı, dün akşam saatlerinde MHP'nin Twitter hesabından, 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandı' notuyla paylaşıldı.

ULUSLARARASI KAFKAS DERNEĞİ BAŞKANI, KALPAK VE KAMA HEDİYE ETMİŞ

Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Bahçeli'nin başındaki kalpağı, kendisinin hediye ettiğini belirtti. Berk, Mart ayı başında Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, bu akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri '11'inci Uluslararası Kafkas Ödülleri' törenine davet ettiklerini söyledi. Bahçeli'yi ziyarette çekilen fotoğrafları kendi sosyal medya hesabında paylaşan Berk, "Kendisine ziyaret anısına kalpak ve kama takdim ettik.

"BU KALPAKLA ÖZEL BİR FOTOĞRAF ÇEKİNECEĞİM DEMİŞTİ"

Sayın Bahçeli'yi ziyaretimizde kendisi hediye ettiğimiz Milli Mücadele'nin sembolü Çerkes kalpağı için, 'Bu kalpakla özel bir fotoğraf çekineceğim' demişti ve kalpaklı fotoğrafı MHP Genel Merkez sayfasında yayınlandı. Bu bizi mutlu etti. Çerkes toplumuna verilen değeri de gösteriyor. Törenimize de katılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA