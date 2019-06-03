Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı Volvo marka 760 GLE klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.
BAHÇELİ'Yİ GÖREN VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Bahçeli, sanatçı Münir Nurettin Selçuk'un seslendirdiği, "Aziz İstanbul" eseri eşliğinde trafikte ilerlerken yanında Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de yer aldı.
Ankara caddelerinde Bahçeli'yi gören vatandaşlar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Bahçeli de el sallayarak vatandaşlara karşılık verdi.
Kaynak: AA