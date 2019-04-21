Bahçeli'den Olağanüstü İtiraz Açıklaması: İstanbul'da Seçim Tekrarı Beka Meselesidir

Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazı için, "YSK'nın üyeleri zillete göz yumamaz. İstanbul'daki seçimlerin tekrarı beka meselesidir. İstanbul sokakta bulunmamıştır. Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz" dedi

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İttifakımızın hamuru temizdir. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Cumhur İttifakı 31 Mart'tan başarıyla çıkmıştır. İstanbul Ankara İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP'nin yönetimine geçmesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güvensizlik olarak görülmemelidir. Milletimizin iradesine saygı gösteririz. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakına güvensizlik olarak görülmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaştığı sonuçlar abartılmamalıdır.

"KİMSE BİZE DEMOKRASİ DERSİ VERMESİN"

CHP'nin başını çektiği ittifakın oy oranı Cumhur ittifakının aldığı oy oranının çok altındadır. Hiç kimse bize demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık; gerekli neticeleri çıkardık. 15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz.

Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri ağırdan almayalım.

Bu gidişle FETÖ kaybettiği mevzileri yeniden kazanacak. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır.

" CHP'NİN BAŞARISIZ ABARTILMAMALI"

"MHP'nin teşkilatları diri ve sağlamdır. Yeni belediye başkanları ile ise göz doldurmaktadır. Gelişmeleri şuurla okuyor, iyimserlikle yorumluyoruz. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart'tan büyük bir başarıyla çıkmıştır. İstikrarlı yükselişimiz devam etmiştir. Niyetimiz haizdir. İttifakımızın hamuru temizdir. Cumhur İttifakı kök tutmuş, takdir görmüş, siyasi ve ahlaki olarak teyit edilmiştir.

31 Mart seçimlerinde özellikle 3 büyükşehirde CHP'nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması analiz edilmelidir. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakına güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP'nin başarısız abartılmamalıdır.

"İSTANBUL'DA SEÇİM TEKRARI BEKA MESELESİDİR"

İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştırılması uzun vadeli senaryonun ilk etabıdır. Büyükçekmece ve Maltepe'de yaşanan sahtekarlıklar ilk haberdir. CHP'nin İBB Başkanı'nın mazbata vurgusu yapması, Anıtkabir'i ziyaret, her gün dedikodu yayması sinsi bir hazırlığın eseridir.

YSK, İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigâne kalamaz, Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz. 3 valiz dolusu belgeyle iddiaların adalete uygun şekilde sonuçlandırılması YSK'nın tarihi görevidir. YSK'nın bu ağır yükün altından nasıl kalkacağıdır. İçişleri ve Adalet Bakanlığıyla, MİT ve emniyet olağanüstü itiraz sürecinin isabetli bir sonuç vermesine katkı sunacak mıdır? YSK seçim yenileme kararı almazsa 15 Temmuz şehitlerinin yüzüne nasıl bakılacaktır?

YSK'nın üyeleri zillete göz yumamaz. İstanbul'daki seçimlerin tekrarı beka meselesidir. İstanbul sokakta bulunmamıştır. Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz. Türkiye'yi kıstırmak, sonrasında yıkmak, olmuyorsa sömürge haline getirmek çok şer ve melanet cephe oluşturmuştur.

İTTİFAK MESAJI

Verilerin kopyalama kararı iyi niyetli değildir. Veri tabanının kimlerin eline geçeceği meçhuldür. İstanbul'da bir şeyler olmuş, olmaya da devam etmektedir. Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır, bizim ittifakımız AKP'li kardeşlerimledir. Siyasi görüş ayrılıklarını elbette kenara itmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ittifakıyla neyi kast ettiğini bilemeyiz. Zillet ittifakı tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı'dır. Bizim amacımız milli bekayı sonuna kadar yaşatmaktır. Öncelikle gündemimiz Cumhur İttifakı'na sabotajlara fırsat vermemektir."