Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer

12.09.2019 13:59

Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) izleyen gazetecilere bir yemek organizasyonu düzenleyen Bahçeli, burada gündemdeki konullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde gündeme gelen 'Susamam' ilgili rap şarkısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, şarkıyla ilgili olarak "Çok tehlikeli şeyler, rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Susamam' klibini eleştirerek, "Ben her şeyi takip ederim. Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre Türkiye'yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rapi iyi okumak lazım. Yazacak başka şey mi bulamadılar." dedi.

"YAZMADAKİ BECERİLERİNİN ONLARDAN OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

Susamam isimli rap şarkısıyla ilgili 'tehlikeli' ifadesini kullanan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Haydi söylemede becerileri var, yazmadaki becerinin onlardan olduğu kanaatinde değilim. O kadar sosyolog, psikolog, sosyal ve ekonomik yönden birikimi olan insanlar o kavramları yan yana getiremez. Birileri hazırlamış vermiş. Sen de rap okuyorsun al oku demiş. Onlar çok tehlikeli şeyler. Bazıları sanat uğruna Türkiye'yi kurban etmeye çalışıyorlar. Onlara dikkat etmek lazım."