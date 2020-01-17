: Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek

17.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:33

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine karşı çıkmasıyla ilgili olarak, "Türkiye'yi germenin bir manası yok. İktidar diyor ki ben bugün iktidarım elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım. Diğeri ben belediye başkanıyım sana bunu yaptırmam. Kurulan tezgah şu; mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın demeyecek, sen muhtemelen cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diyecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldiği yemekte soruları cevapladı. Bahçeli, CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına yönelik verdiği araştırma önergesine ilişkin, "Yurtta Sulh Konseyi'ni araştırmaları lazım. CHP aklını başına alıp da Yurtta Sulh Konseyi'nin araştırılması için önerge veriyoruz demiş olsa çok daha anlamlı olur. Ama, 'siyasi ayağı kimdir bunu Sayın Bahçeli imzalasın, biz de arkasından gidelim.' Sizin benim arkamdan gelme şansınız yok. Sizin arkamda dolaşmanıza ben zaten müsaade etmem. Böyle bir önerge ile kalkıp işin üstünü örtüyorlar" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURA SORUŞTURA BULACAKLAR"

FETÖ'nün siyasi ayağının yargı tarafından bulunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Soruştura soruştura İstanbul'daki bir tane caniyi nasıl buluyorlarsa bunları da öyle bulacaklar. Kalkıp siyasilere işi atıp 'sende şu kadar var, bende bu kadar var' diyerek yargıyı da sulandırmanın gereği yok" dedi.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin de Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 17 yıllık iktidarları dönemindeki uygulamaları, 2019 yılı hakkındaki icraatları konusunda toplumu bilgilendirme toplantısı oldu. Bunların içerisinde seçim beyannamelerinde, programlarında bazı projelerin olduğu iddiası ile iktidar döneminde önemli teşebbüs ve yatırımlar yapmışlar. Köprüler, tren yolları, bölünmüş yollar yapmışlar. Bir tanesi de Kanal İstanbul. Diyorlar ki biz bu projeyi gerçekleştireceğiz. Diğerlerini gerçekleştirirken muhalefet yine değişik kavramlarla itiraz etmiş. Olabilir, itiraz edebilirler. Ama seçim beyannamelerini okuyarak, siz bunları nasıl yapacaksınız, kaynağı nedir sorularını sormayıp, bunlar gündeme geldiğinde yaptırırdım, yaptırmazdım tartışması ile Türkiye'yi germenin bir manası yok" dedi.

"KİMSE İBB BAŞKANI DEMEYECEK"

Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden İmamoğlu'nu eleştiren Bahçeli, "İktidar diyor ki 'Ben bugün iktidarım, elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım.' Diğeri 'Ben belediye başkanıyım sana bunu yaptırmam.' Kurulan tezgah şu; mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın demeyecek, sen muhtemelen cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diyecek" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA

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