Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız

06.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır" dedi.

"TÜRKİYE DIŞ DÜNYAYA KARŞI TEK SES OLMALIDIR"

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciyle sohbet etti. "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve hükümetin yalnız olmadığını ifade etti.

"ABD ZİYARETİNE OLUMSUZ BAKTIĞIMI NEREDEN ÇIKARIYORLAR?"

"Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Polemikle duygulara teslim olarak, öfke ve ön yargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez, dış politika icra edilemez. Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür. Fakat bizim tarafı olmadığımız, ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu 'ABD ziyaretine olumsuz baktığımı' nereden çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar? Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Anlaşılan Trump'ın gizli taşeronları ve gizli kalemşorları devrededir. Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye'nin milli tez ve politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarına anlatmasının neresi mahsurludur?"

"TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAĞIZ, ONA GÖRE KARAR VERECEĞİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısı sonrası ABD ziyaretiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

13 KASIM'DA GİTMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan'ın 13 Kasım'da kendisinin misafiri olarak ABD'ye geleceğini söylemişti.

Kaynak: AA