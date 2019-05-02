Bahçe Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp, boş evin bahçesine girerek, duvara çarpan otomobilin sürücüsü Selçuk Yılmaz (22), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece, Irmak Sırtı mevkisinde meydana geldi. Çarşamba'dan Samsun yönüne giden Selçuk Yılmaz'ın kullandığı 61 EE 276 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kullanılmayan evin bahçesine girdi. Sürücü Yılmaz, duvara çarparak, duran otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler ve çevredekiler, Yılmaz'ı sıkıştığı yerden ağır yaralı çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen Selçuk Yılmaz, yolda yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun

Kaynak: DHA