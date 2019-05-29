Bahar Candan, üstsüz pozuyla takipçilerini isyan ettirdi
Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Candan, üstsüz arkası dönük pozuyla takipçilerini şaşırttı.
Katıldığı moda yarışmasında gerek konuşmalarıyla gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından takipçilerini şoke eden bir paylaşım yaptı.
PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Sıra dışı paylaşımları ve videolarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Bahar Candan bir skandal paylaşımın daha altına imza attı.
ÜSTSÜZ POZUYLA İSYAN ETTİRDİ
Konuşma tarzıyla çok eleştirilen Candan. Instagram hesabından kırmızı saten şortu ve üstsüz pozuyla takipçilerine isyan ettirdi.
ERKEĞE BENZETTİLER
Bahar Candan'ın paylaşımını gören takipçileri, Candan'ı erkeğe benzetti.
YORUMLAR (14)
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yemin ederim bedava verse almam , bu ne şekilsiz vücuttur yarabbiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kız dil resmen gey bu bacaklar aynı erkek ayakları gibi ?? korktum vallaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Filtrede kurtarmamış artık o ne öyle kütük gibi belCevap Yaz Yayından Kaldır
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özürlüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gerçekten de erkeğe benziyor haCevap Yaz 2 Yayından Kaldır