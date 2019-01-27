Bahar Candan, Son Haliyle Takipçilerini Şaşırttı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adını duyuran Bahar Candan, şimdi de göbeğiyle gündeme geldi.

GÖBEĞİ ÇIKTI

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla zayıflık hastalığına yakalandığı iddia edilen Bahar Candan, göbekli fotoğraflarıyla takipçilerini şaşkına uğrattı. Bahar Candan'ın son paylaştığı fotoğraflarda bir hayli kilo alıp göbeğinin çıktığı görüldü.

"FOTOĞRAFLAR GERÇEK DEĞİL"

Bahar Candan'ın takipçileri paylaşılan son fotoğraf hakkında birçok yorum yaptı. Candan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bir hafta önce zayıflıktan ölecekti şimdi kilo mu almış? Zayıf fotoğrafları gerçek değildi zaten bu çok belli." yorumunu yaptı.