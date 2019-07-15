Bahar Candan'ın gerçek kürk olduğu söylenen paylaşımlarına tepki yağdı
Katıldığı moda programıyla adını duyuran Bahar Candan, dün Instagram hesabından omuzlarında gerçek olduğu iddia edilen kürkle fotoğraf paylaştı. Candan'ın fotoğrafına kısa sürede binlerce 'katil' yorumları geldi.
Birkaç sene önce katıldığı moda programıyla adını duyuran sonralarda da ilginç kıyafet ve fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, tepki çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Kürk kullanımına tepkiler büyüdüğü son günlerde gerçek olduğu iddia edilen bir kürk giyen Candan, tepkilerin odağı oldu.
KÜRKLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Yaptığı photoshoplarla sıkça gündeme gelen Bahar Candan, dün sosyal medya hesabından gerçek tilki olduğu iddia edilen kürkle fotoğraflarını paylaştı. Şort ve iç çamaşırı ile poz veren Candan'a kısa sürede binlerce yorum yağdı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Önceki gün kürkçüye giderek alışveriş yapan Candan, bu anları sosyal medya hesabından "Çeşme'ye gitmeden kürkçüme gelir kürkümü alırım. Ablam görmesin. İhtişamlı kalmak" notuyla paylaştı. Candan'ın tepki çeken kürk paylaşımlarına 'katil' yorumları yapıldı.
İşte Candan'ın olay yaratan fotoğraflarına gelen tepkiler:
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BI YANDAN yanlis ama diger taraftan o oldurmedi ?o gunahta Icki icmek gunah degilmi ?.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hayvandan daha aşagıda birde hayvan seni kürkünü giyse oraların mav olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Selam Bahar. O giydiğin ve , show yaptığın fotoğraftaki , güzelim kürklerin gerçek sahiblerine ait ve aitti. . . . biz insanlar gerçekten gösteriyoruz. hayvanlara karşı nasıl acımasız olduğumuzu. . çok yazık . . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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iki resimdeki kişi de aynı kişi mi ? Yoksa farklı oldugunu düşünen bir ben miyim ?Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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İYİ DE RESİMDEKİ O DEĞİL Kİ . NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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AYNI TEPKİYİ BİR AY SONRAKİ ARAP BAYRAMINADA GÖSTERMENİZİ UMUT EDİYORUM. HİÇBİR TANRI BİZDEN CAN ALMAMIZI İSTEMEZ. HAYVANLARIN ETİ VE DERİSİ İÇİN ÖLDÜRÜLMESİNE HAYIR DİYORUM. EĞER FKİRLERE YARDIM ETMEK İSTİYORSANIZ PARA VERİN AMA MASUM HAYVANLARI RAHAT BIRAKIN.Cevap Yaz 7 56 Yayından Kaldır
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EĞER AHİRET HESAB GÜNÜ GERÇEKSE O GÜN KURBAN DİYE KESTİĞİNİZ HAYVANLAR SİZDEN HESAB SORACAK SİZDEN ŞİKAYETCİ OLACAKLAR O ZAMAN NASIL CEVAB VERECEKSENİZ????????? YANLIŞDAN DÖNÜN İHTİYACI OLANLARA PARA VERİN HAYVAN KATLİAMI YAPMAYIN.Yayından Kaldır
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Bu ASLI mal la allah koyunu insanlar etini yesin diye yaratdi seni ne icin yaratdi bi dusun bos bogazlik yapma cocuk yap diye yaratildin haydi asliyla cocuk yapmaya1 Yayından Kaldır
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Düpedüz boş tenekesin Aslı . . Senden bu Dünyada bir cacık olmaz, Ahir Dünyada ise onu Allah bilir . .2 1 Yayından Kaldır
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ET DEĞİL MEYVE SEBZE YİYİN DAHA SAĞLIKLI FAKİRLERE YARDIM ETMEK İSTİYORSANIZ PARA VERİN AMA MASUM HAYVANLARI RAHAT BIRAKIN. ŞAHSEN HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEK DERİ YADA KÜRK KULLANMAM SİZDE ÖYLE YAPIN HAYVANLARI SEVELİM KORUYALIM HAYVANLARIN ETLERİ VE DERİLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLMESİ NE HAYIR DİYORUM.2 6 Yayından Kaldır
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