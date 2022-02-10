Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerde oynadığı rollerle tanınan Bahadır Ünlü, Beyoğlu'nda eşinin işlettiği kafede müşterilere bıçakla saldırdı. Bunun ardından vatandaşlar, Bahadır Ünlü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bahadır Ünlü'nün hayatı ve biyografisi! Rol aldığı yapımlar nelerdir? merak etti. Ayrıntılar haberimizde...

BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başlayan Bahadır Ünlü, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Şefkat Tepe, 20 Dakika, Bizim Okul, Çukur ve Ramo gibi dizilerde oynadığı ufak rollerle tanınıyor.

Bahadır Ünlü'nün rol aldığı diziler:

- Kurtlar Vadisi

- Muhteşem Yüzyıl

- Arka Sokaklar

- Şefkat Tepe

- 20 Dakika

- Bizim Okul

- Çukur

- Ramo

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