Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'den Kazım Kurt'a ziyaret - Haberler
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Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'den Kazım Kurt'a ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'den Kazım Kurt'a ziyaret

Yozgat Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

BAHADIN (Bültenler) - Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette her iki belediye başkanı belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kurt'a Bahadın'da yaptıkları çalışmaları anlatan Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Sosyal demokrat belediyeciliği tam anlamıyla Odunpazarı'nda gördüğünü belirten Bozdemir, Başkan Kurt'u tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'e çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber: Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'den Kazım Kurt'a ziyaret - Haberler
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