Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı

Amerika Florida'da yaşayan 37 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Celeste Chambers isimli anne ve 49 yaşındaki eski kocası Kevin Wyatt, 16 yaşındaki kızını,uyuşturucu alabilmek için 13 yıl boyunca uyuşturucu satıcılarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

KIZINI DÖVÜP TEHDİT ETTİ

Müebbet hapis cezası ile yargılanan Chambers'in küçük kızı ilişkiye girmeyi kabul etmediği zamanlar dövdüğü ve kıza olanları başkalarına anlatmaması için tehdit ettiği ortaya çıktı.

GENÇ KIZ, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Olaydan sonra psikolojik tedavi altına alınan kız, yaşadığı ağır travmadan geceleri sürekli kabus gördüğünü ve uyumadığını söyledi. Pazartesi günü görülecek davada Mahkemenin Chambers ve eski kocasına indirimsiz ömür boyu hapis cezası vermesi bekleniyor.