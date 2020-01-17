Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sinek Köprüsü'nde 2 ses bombası patlarken protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Sinek Köprüsü önünde toplanan hükümet karşıtı protestocuların bulunduğu bölge yakınında 2 ses bombası patladı. Patlamada canı kaybı yaşanmazken, güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı aşmaya çalışan protestoculara gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı bildirildi.
ÇATIŞMA SONRASI ASKERİ SÖZCÜ AÇIKLAMA YAPTI
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef ise yaptığı açıklamada, bazı sabotajcıların Sinek Köprüsü'nü geçmeye çalıştığını belirterek güvenlik güçlerinin buna ölümcül olmayan yollarla karşılık verdiğini ifade etti.
PROTESTOLARDA 669 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Irak'ta Ekim 2019'dan bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken, 25 bine yakın kişi ise yaralandı.
3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi sonrası protestolara ara verilmişti, ancak geçen cuma gününden bu yana protestolar yeniden başladı.
Haber Videosu: Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı
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Bu IRAK''lıları aşağılamak istemiyorum ama ulan bu direnişleri ABD askerlerine karşı göstermediler neyin kafası bu ülkeyi zaten elden geçiren geçirdi şimdiki yönetimleri İranlı ya da Iraklı olsa ne olacak ülkeleri mi kaldı halen ABD ye karşı gösteri yapmıyorlardı gelmiş kendi kendilerini yiyorlar beyin bedavaCevap Yaz Yayından Kaldır
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YILLARDIR KEFEREYE IBRIK TUTTU LAR YOK SADDAM KOTUYDU DIYE KEFERE BUNLARI KIRAKIRA TUKETEMEDI HANI HERSEY GUZEL OLACAK DIYORDU KEFERE YILLARDIR SURUNUYORLAR HIC OLMAZSA SADDAMIN ZAMANINDA NAMUSUNUZ VARDI RAHATTINIZ GUVENLIYDINIZ HICBIRI KALDIMI??Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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iyiki saddam öldü.4 Yayından Kaldır
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yiyin birbirinizi. beter olun. ahahahahaCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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asalaklar sia sunni diye birbirlerini yiyorlar.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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orta doğu kaynıyor sanırım armageddondayız kıyamet savaşı der eskiler 2000''den sonra doğanlar pek bilmez.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır