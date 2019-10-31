Bağdadiyi ihbar eden kişinin en yakınındaki bir isim olduğu iddia edildi

31.10.2019 08:12

ABD merkezli Washington Post'un haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu 'üst düzey' bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı.

Bağdadi'nin güvendiği 'köstebeğin', öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi ABD istihbaratına bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib'de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi'nin İdlib'de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD'li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi'nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.

İNTİKAM İÇİN YAPTI

Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi'ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü YPG'nin liderliğindeki SDG'ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü CIA'nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi'nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.