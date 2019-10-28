Bağdadi öldü, en çok aranan teröristler listesi değişti: Bilgi verene milyonlarca dolar ödül

28.10.2019 11:40

ABD Başkanı Donald Trump, dün tüm dünyanın gündemine oturan bir açıklama yaptı. Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyuran Trump, operasyondaki iş birlikleri nedeniyle Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'a teşekkür etti.

FBI tarafından en çok aranan teröristler listesinde başına 25 milyon dolar ödül konulan 48 yaşındaki Bağdadi'nin ölümüyle, söz konusu liste ABD basınında yeniden gündeme geldi.

İşte o listedeki teröristlerden bazıları:

Eymen ez-Zevahiri

Eymen ez-Zevahiri ( 25 milyon dolar): Terör örgütü El Kaide'nin başındaki isim olan Zevahiri, 25 milyon dolarlık ödülle Washington'un aranan teröristler listesinde birinci sırada. 11 Eylül saldırılarından bu yana saklanıyor.

Saif al-Adel

Saif al-Adel (10 milyon dolar) : Mısırlı eski bir albay olan Adel, 1998'de ABD'nin Kenya'daki büyükelçiliği bombalama eylemlerindeki rolü sebebiyle aranıyor.

Hasan Izz-Al-Din

Hasan Izz-Al-Din (5 milyon dolar): Lübnan vatandaşı olan Al-Din, Hizbullah terör örgütü üyesi. ABD hükümeti tarafından 1985 yılında uçak kaçırma ve bu olayda işlenen cinayetler nedeniyle aranıyor.

Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser

Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser (5 milyon dolar): 1996 yılındaki Suudi Arabistan'daki El-Huber Kuleleri'ne bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle aranıyor. Söz konusu saldırıda 19 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

Abdul Rahman Yasin

Abdul Rahman Yasin ( 5 milyon dolar): 1993'te ABD'deki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen bombalı saldırının sorumlusu olarak aranıyor. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini söylemişti.Trump, "DEAŞ'ın lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" demişti.