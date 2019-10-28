Bağdadi'nin ölümü sonrası terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu

28.10.2019 00:01

Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini belirlediği bildirildi.

Newsweek'in haberine göre DEAŞ, Bağdadi'nin haleflerinden birisini lideri olarak seçti. Haberde, örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi.

Irak doğumlu olan Kardeş'in, Saddam Hüseyin zamanında orduda subay olarak görev yaptığı açıklandı.

"BAĞDADİ BİR KUKLAYDI"

Newsweek'e konuşan isimsiz bir istihbarat yetkilisi, "Bağdadi bir kuklaydı. Operasyonlarda veya günlük işlerde yer almadı" dedi. Yetkili, "Bağdadi'nin tek yaptığı şey 'evet' ya da 'hayır' demekti; planlama değil" ifadelerini kullandı.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI: DEAŞ'IN YENİ LİDERİNİ BİLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştu. DEAŞ'ın yeni lideri hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."