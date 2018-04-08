Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Kilis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve komisyon üyeleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer, ile beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı belediye konuk evinde ziyaret etti. Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu üyeleri daha sonra Resul Osman Dağı Mesire alanına gittiler Başkan Kara, Resul Osman Dağı Mesire alanındaki çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Komisyon üyeleri Başkan Kara ile Kilis Karası üzüm hakkında görüş alış verişinde bulundu. TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında daha öncede Musabeyli ilçesinde üzüm üreticileri ile bir araya gelmişti.

Komisyon üyelerine Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı eşlik etti. - KİLİS