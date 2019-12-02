Bağcılar'da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı

02.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:08

Bağcılar'da küçük yaşta bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddiası, dün akşam saatlerinde mahalleyi ayağa kaldırdı. Taciz ve kaçırma iddiasıyla yakalanan şahıs, halk tarafından taş ve sopalarla linç edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi, Pınarlı Sokak'ta yaşandı. Bir mahalle sakininin iddiasına göre,kimliği öğrenilemeyen bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına yaklaştı ve çocuklardan birini taciz ederek kaçırmaya teşebbüs etti. Olayı gören mahalle sakini, ortalığı ayağa kaldırdı ve mahallelinin ayaklanmasına sebep oldu.

Mahalleli tarafından yakalanarak linç edildi

Evlerinden çıkan çok sayıda mahalle sakini, şahsı bir iki sokak aşağıda yakaladı. Olay yerine getirilen şahıs, kalabalık bir grup tarafından taş ve sopalarla linç edildi. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri şahsı kalabalığın içinde zor çıkarttı

Olay yerine gelen ekipler, kalabalığın arasında kalan şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, zanlıyı polis merkezine götürmeye çalışırken, bazı vatandaşlar polis arabasının üzerine çıkarak aracın hareket etmesini engelledi.Kalabalığı aşmayı başaran emniyet güçleri, taciz iddiasıyla suçlanan genci ve küçük kız çocuğunun ailesini, ifadeleri alınmak üzerine emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA