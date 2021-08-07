BAE, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına destek verdi
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BAE, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına destek verdi

BAE, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına destek verdi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesinin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları anladığını ve desteklediğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesinin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları anladığını ve desteklediğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayı'nda Karkaş'ı kabul etti.

Görüşmede Karkaş, ülkesinin Cumhurbaşkanı Said'in aldığı "tarihi kararları anladığını ve desteklediğini", aynı şekilde devletin korunması ve halkın taleplerine karşılık verilmesinin öneminin de farkında olduğunu belirtti.

Tunus'un tarihi bir dönemden geçtiğini kaydeden Karkaş, BAE'nin, Said'in, ülkesinin içinde bulunduğu bu dönemi aşmaya ve devleti her türlü tehditten koruyamaya muktedir olduğuna inandığını ifade etti.

Karkaş, ayrıca Cumhurbaşkanı Said'e, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yazılı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Said de Tunus ile BAE arasındaki güçlü ilişkilerden övgüyle bahsederek, bunu iki ülke halklarının yararına daha fazla ilerletmek istediklerini dile getirdi.

Said, içinde bulunduğu bu siyasi şartlar altında ve salgınla mücadele ederken Tunus'a destek veren BAE devleti ve halkına teşekkürlerini iletti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da, anayasanın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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