Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak. Ülkenin başkenti olan Dubai'de 2009'dan beri dünyanın en yüksek binası olan Burj Al Khalifa, Erdoğan gelmeden önce Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

ERDOĞAN'A GÖRKEMLİ JEST

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, binaya "Hoş geldiniz" yazısı yazıldığı görülürken bir yandan da İstiklal Marşı'nın çalındığı duyuluyor.

GÖRÜŞMELERDE NELER KONUŞULACAK?

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı belirtiliyor. İkili ilişkilerin yanı sıra, "barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı" temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.