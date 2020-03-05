BAE'de imamlara koronavirüs ayarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin

05.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:26

Koronavirüs Covid-19 salgınının sıçradığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde cuma namazları 10 dakika ile sınırlandırıldı. İslami İşler ve Bağışlar Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, imamların Kur'an'dan sadece kısa iki ayet okutarak namazı 10 dakikada bitirmesi istendi. İmamların ayrıca, kendilerine iletilen kısa hutbe metninin dışına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.



Salgına karşı benzer uygulamaların hayata geçirildiği Suudi Arabistan'da umre geçici olarak yasaklanırken, İran'da geçen haftadan itibaren cuma namazları kılınmamaya başlandı. Euronews.com'da Görüntüle