Baca Temizliği Yaparken Çatıdan Düştü
Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında baca temizliği yaparken düşen kişi ağır yaralandı.
Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında baca temizliği yaparken düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde baca temizliği için 5 katlı binanın çatısına çıkan Selahattin Karaca, dengesini kaybederek düştü. Yan binanın birinci katındaki balkona düşen Karaca, yaralandı.
Karaca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA