Baca Temizliği Yaparken Çatıdan Düştü

Baca Temizliği Yaparken Çatıdan Düştü

Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında baca temizliği yaparken düşen kişi ağır yaralandı.

Baca Temizliği Yaparken Çatıdan Düştü

Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında baca temizliği yaparken düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde baca temizliği için 5 katlı binanın çatısına çıkan Selahattin Karaca, dengesini kaybederek düştü. Yan binanın birinci katındaki balkona düşen Karaca, yaralandı.

Karaca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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