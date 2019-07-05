'Babil' dünya mirası listesine girdi
UNESCO Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldıUNESCO'nun Dünya Miras Komitesi Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldığını duyurdu.
UNESCO Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldı
UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldığını duyurdu. Bu alanın dünya mirası listesine girmesi için uzun zamandır çalışmalar yürüten Bağdat hükümeti ise yayınladığı açıklamada karardan memnun olduklarını belirtti. - BAĞDAT
Kaynak: İHA
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