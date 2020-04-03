Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman? Babil dizisi 10. son bölüm ile 27 Mart günü ekrana gelmişti. Peki, Babil 11. bölüm ne zaman? Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok dizi seti çalışmalarına ara verdi. 'Babil yeni bölüm bu akşam var mı?' sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Son bölümünde İrfan ile İlayın hesaplaşması diziye damga vurmuştu. Babil 11. bölüm fragmanı...

Babil 10. bölüm geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. İrfan'ın boşanma kararı sonrası, Egemen'in de etkisiyle İlay, hala İrfan'ın kendisine aşık olduğunu düşünmeye başlar. Eda ise boşanma kararının altında yatan sebebi eski aşk olarak düşünmüştür. Egemen bu durumdan yararlanacak mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor?

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BABİL BU AKŞAM VAR MI?

Oğlunun sağlığı için tüm zorluklara rağmen mücadele eden İrfan ve yakın arkadaşı Egemen'in hikayesini ekrana getiren Babil dizisinin 10. son bölümü 27 Mart günü yayımlanmıştı. 11. bölüm Cuma akşamı ekranda olacak mı merak konusu oldu. Koronavirüs salgınını nedeniyle dizi çekimleri iptal edildi bu nedenle Babil dizisi de 3 Nisan Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Babil 11. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BABİL 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

BABİL OYUNCULARI

Yapımcılığını Ay Yapım'ı üstlendiği, Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda olduğu, senaryosunu da Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Beren Kasımoğulları.