Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman? - Haber
Koronavirüs, 27 Mart, Dizi, Magazin, Güncel

Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

Babil dizisi 10. son bölüm ile 27 Mart günü ekrana gelmişti. Peki, Babil 11. bölüm ne zaman? Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok dizi seti çalışmalarına ara verdi. 'Babil yeni bölüm bu akşam var mı?' sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Son bölümünde İrfan ile İlayın hesaplaşması diziye damga vurmuştu. Babil 11. bölüm fragmanı...

03.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:52
Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

Babil 10. bölüm geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. İrfan'ın boşanma kararı sonrası, Egemen'in de etkisiyle İlay, hala İrfan'ın kendisine aşık olduğunu düşünmeye başlar. Eda ise boşanma kararının altında yatan sebebi eski aşk olarak düşünmüştür. Egemen bu durumdan yararlanacak mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor?

Babil dizisi izlemek için tıklayın...

BABİL BU AKŞAM VAR MI?

Oğlunun sağlığı için tüm zorluklara rağmen mücadele eden İrfan ve yakın arkadaşı Egemen'in hikayesini ekrana getiren Babil dizisinin 10. son bölümü 27 Mart günü yayımlanmıştı. 11. bölüm Cuma akşamı ekranda olacak mı merak konusu oldu. Koronavirüs salgınını nedeniyle dizi çekimleri iptal edildi bu nedenle Babil dizisi de 3 Nisan Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Babil 11. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

BABİL 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

BABİL OYUNCULARI

Yapımcılığını Ay Yapım'ı üstlendiği, Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda olduğu, senaryosunu da Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Beren Kasımoğulları.

Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?
Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?
Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

Haberin Videosu:

Babil dizisi bu akşam var mı?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haber
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haber
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Haber
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek...
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Basketbolcu Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Babil dizisi bu akşam var mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 17:51:53. #1.15#
title