Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?

30.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:58
Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?

Star TV'nin sevilen dizilerinden birisi Babil dizisidir. İzleyiciler dizinin final yapmasını istemiyor. Çünkü farklı bir senaryoya sahip olduğu düşünülüyor. Peki Babil dizisi final mi yapacak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanır? Babil dizisi final bölümü ne zaman? Babil dizisi bugün ekranlara gelecek mi?

Babil bugün ekranlara gelmedi. Peki Babil dizisi neden yayınlanmadı? Babil final mi yapıyor? Babil yeni bölüm ne zaman çıkacak? Babil oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi konusu ne? Babil dizisi bugün var mı? Babil bitiyor mu?

BABİL DİZİSİ 30 EKİM CUMA GÜNÜ YAYINLANACAK MI?

Babil dizisinin yeni bölümü bugün yani 30 Ekim Cuma ekranlara gelmeyecek. Dizinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İzmir'de gerçekleşen deprem sebebiyle bu akşam Babil dizisi olmayacaktır.

Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?

Dizi hakkında yapılan resmi açıklama:

"İzmir'de gerçekleşen deprem sebebiyle bu akşam Babil dizisi yayınımız olmayacaktır. İçimizi yakan depremde vefat edenlere Allahtan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

BABİL DİZİSİ BİTTİ Mİ? DİZİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Babil dizisi son haftalarda reyting düşüşü yaşasa da dizinin final yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Dizinin finali hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Yani dizinin bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmedi. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

İlgili Haberler

Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu
Babil yeni bölüm hangi gün? Babil hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Babil dizisi konusu
Güvercin dizisi neden final yapıyor? Güvercin dizisi bitti mi? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Güvercin dizisi neden final yapıyor? Güvercin dizisi bitti mi? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi?
Güvercin dizisi final mi oluyor? Güvercin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güvercin dizisi yayın günü değişecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Gökhan Alkan Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 21:00:05. #1.15#
title