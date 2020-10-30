Babil dizisi bitti mi? Babil dizisi neden yayınlanmadı? Bugün 30 Ekim Cuma Babil dizisi yayınlanacak mı?

Star TV'nin sevilen dizilerinden birisi Babil dizisidir. İzleyiciler dizinin final yapmasını istemiyor. Çünkü farklı bir senaryoya sahip olduğu düşünülüyor. Peki Babil dizisi final mi yapacak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanır? Babil dizisi final bölümü ne zaman? Babil dizisi bugün ekranlara gelecek mi?

Babil bugün ekranlara gelmedi. Peki Babil dizisi neden yayınlanmadı? Babil final mi yapıyor? Babil yeni bölüm ne zaman çıkacak? Babil oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi konusu ne? Babil dizisi bugün var mı? Babil bitiyor mu?

BABİL DİZİSİ 30 EKİM CUMA GÜNÜ YAYINLANACAK MI?

Babil dizisinin yeni bölümü bugün yani 30 Ekim Cuma ekranlara gelmeyecek . Dizinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İzmir'de gerçekleşen deprem sebebiyle bu akşam Babil dizisi olmayacaktır.

Dizi hakkında yapılan resmi açıklama:

"İzmir'de gerçekleşen deprem sebebiyle bu akşam Babil dizisi yayınımız olmayacaktır. İçimizi yakan depremde vefat edenlere Allahtan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

BABİL DİZİSİ BİTTİ Mİ? DİZİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Babil dizisi son haftalarda reyting düşüşü yaşasa da dizinin final yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Dizinin finali hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Yani dizinin bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmedi. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.