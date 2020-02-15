Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı

15.02.2020 07:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 07:46

İlk bölümünden bu yana konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisi, dün akşam 5. bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle Amerika'ya kaçmaya hazırlanan İrfan havalimanında sahte pasaportla yakalanırken gizemli kadın olarak tanınan Ayşe, gizli polis çıktı.

İRFAN AİLESİYLE AMERİKA'YA GİTMEYE KARAR VERDİ

Babil son bölümde polis soruşturması, Süleyman'ın baskıları ve kurdukları saadet zincirinin batma riski nedeniyle zor zamanlar yaşayan İrfan önce Süleyman'ın yanına gidip elini öptü ve taksit ödemesinin ertelenmesini istedi. Oğlunun tedavisi için zamanı daralan İrfan, paraları da alarak Amerika'ya gideceğini ve geri dönmeyeceğini Egemen'e söyledi.

SÜLEYMAN, İRFAN'I İHBAR ETTİ

Egemen ise kurdukları sistemin kısa sürede sona ereceğinden dolayı rahatsız oldu ve İrfan'la tartıştı. Egemen, İrfan'ın gideceğini İlay'a da söyledi. İrfan ise havalimanında sahte pasaportla çıkış yapmak isterken polise yakalandı. Gözaltına alınan İrfan'ı, kaçacağını öğrenen Süleyman'ın ihbar ettiği ortaya çıktı. Süleyman'ın İrfan'ı kaçacağını kimden öğrendiği ise henüz bilinmiyor.

AYŞE'YLE İLGİLİ SIR ORTAYA ÇIKTI

Bunun yanı sıra Süleyman'ın şirketinden kovulduktan sonra İlay tarafından İrfan'ın şirketinde işe alınan Ayşe'nin ilk bölümden bu yana merak edilen sırrı ortaya çıktı. Ayşe'nin Süleyman'ın gizli işlerini ortaya çıkarmak için görevlendirilen Nihal isimli bir sivil polis olduğu ortaya çıktı. Ayşe soruşturma detaylarını emniyete giderek meslektaşlarına aktardı.