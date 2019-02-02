Babasıyla Tartışan 15 Yaşındaki Çocuk, Sırtına Saplanan Makasla Yaralandı

Kahramanmaraş'ta babasıyla tartıştıktan sonra yaralanan 15 yaşındaki çocuk, sırtındaki makasla hastaneye kaldırıldı. Oğlunun yaralanmasına neden olan baba Adem Ü. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BABASIYLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 7. sokakta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adem Ü. (47) ile oğlu Ş.Ü. (15) arasında tartışma çıktı.

SIRTINA MAKAS SAPLANDI

Çıkan tartışmada Ş.Ü.'nün sırtına makas saplandı. Sırtındaki makasla Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına kaldırılan Ş.Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunun yaralanmasına neden olan baba Adem Ü. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA