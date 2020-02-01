Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu
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Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının beylik tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralanan Armağan B. (17), hastanede tedavi altına alındı.

01.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:00
Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

KOCAELİ'nin ilçesinde, babasının beylik tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralanan Armağan B. (17), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesi'nde meydana geldi. Armağan B., iddiaya göre evde emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla oynarken silah ateş aldı. Armağan B. kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesini duyarak odaya gelen ağabeyince kanlar içinde bulunan Armağan B'ye., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapıldı. Ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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