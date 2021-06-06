Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, babası tarafından pompalı tüfekle vurulan amatör olarak kick boks ve karate sporu yapan 20 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.

Buldan'ın Yeni Mahalle'de saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde Alphan Akçaöz (52) ile kızı Kadriye Esenay Akçaöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alphan Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti.

AMATÖR OLARAK SPOR YAPAN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Amatör olarak kick boks ve karate sporu yapan Kadriye Esenay Akçaöz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç kız ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy