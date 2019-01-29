Babasının Öldürdüğü Oryantal Didem Uslu, 47 Gün Sonra Toprağa Verildi
Edirne'de, babası Hasan Uslu'nun öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüğü Didem Uslu'nun cenazesi, olaydan 47 gün sonra memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde döner ustası babası Hasan Uslu'nun (55) boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüğü Didem Uslu'nun (32) cenazesi, olaydan 47 gün sonra memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
KIZ KARDEŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Baba kurbanı olan oryantal Didem Uslu'nun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kız kardeşi Özlem Uslu'ya teslim edilerek, memleketi Eskişehir'e götürüldü.
Didem Uslu'nun cenazesi, bugün Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Kız kardeşi Özlem Uslu'nun taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Didem Uslu'nun akrabaları ve arkadaşları katıldı.
Kaynak: DHA
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